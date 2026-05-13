Comisión entregará nómina con 24 candidatos a vacantes al CNE y TJE

Tegucigalpa– El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, informó que este día será presentada una nómina de 24 candidatos, 12 postulantes para ocupar vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como otro listado con igual número de candidatos para nombramientos en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El presidente de la Comisión Especial encargada del proceso de selección de representantes para los órganos electorales, explicó que las propuestas serán remitidas al Congreso Nacional para avanzar en el proceso de elección y juramentación de las nuevas autoridades.

Reconoció que hasta el momento no se cuenta con los votos necesarios dentro del pleno legislativo para realizar las respectivas elecciones y posteriores juramentaciones de los funcionarios electorales.

El diputado señaló que continúan las negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional con el objetivo de alcanzar consensos que permitan completar el proceso de integración de los órganos electorales.

Asimismo, indicó que también se busca impulsar reformas orientadas a evitar obstáculos en el trabajo previo a los procesos electorales, luego de las dificultades registradas en recientes eventos políticos en el país.

Según explicó, la intención es fortalecer la institucionalidad electoral y garantizar que las próximas elecciones se desarrollen con mayor transparencia, organización y estabilidad.

El tema de los nombramientos en el CNE y el TJE ha generado debate entre distintos sectores políticos, debido a la importancia de ambas instituciones en la administración y supervisión de los procesos electorales en Honduras. IR