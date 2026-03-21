Comisión dictaminadora de Ley de Empleo por Hora prevé someter a discusión el proyecto el martes

Tegucigalpa – El diputado liberal Fernando Castro, miembro de la Comisión Dictaminadora del Congreso Nacional de la Ley de Empleo por Hora ahora conocida como Ley de Empleo a Tiempo Parcial, informó hoy que se prevé someter a discusión del pleno el proyecto el próximo martes.

Detalló que solo se está a la espera de las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dependencia que cuenta con 72 horas para verter las mismas.

En ese sentido, dijo que si se cumple este plazo el lunes se puede enviar el proyecto de ley a los jefes de bancada para poderlo introducir a discusión el próximo martes.

Lo anterior sería un escenario óptimo ya que la ley se aprobaría antes de Semana Santa como prometieron varios políticos en campaña.

Castro dijo que en siete años de vigencia de la Ley de Empleo por Hora se registraron más de 750 mil beneficiados y con la nueva ley se prevé beneficiar a más de esa cantidad en mención.

La Cámara Legislativa derogó en el 2022 la Ley de Empleo por Hora en un amplio debate parlamentario, la normativa estuvo vigente desde enero de 2014 en Honduras.

La ley permitía a los empresarios contratar por horas, sin otorgar los beneficios plenos del que goza un empleado permanente, por lo que los parlamentarios argumentaron que era lesiva para el sector obrero.

Su reactivación o sustituto fue una promesa de campaña de varios diputados y otras autoridades del país. (RO)