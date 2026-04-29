Comisión del Congreso reduce a 54 los candidatos autopostulados a cargos en CNE y TJE

Tegucigalpa – La comisión especial del Congreso Nacional de Honduras redujo a 54 los candidatos autopostulados para ocupar cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
En total 25 ciudadanos serán convocados a audiencias públicas con la aspiración de ocupar el cargo de consejero del CNE, mientras que 29 lo harán aspirando a ocupar el cargo de magistrado del TJE, detalló.
Así lo informó la diputada nacionalista Lissi Cano, quien destacó que todos estos ciudadanos serán convocados en distintos horarios a partir de las nueve de la mañana de este miércoles 29 de abril.
La comisión prevé reducir la lista de 54 aspirantes a 18 candidatos, cuyos nombres serían entregados el próximo lunes a la Secretaría del Congreso.
De ese grupo, el pleno legislativo deberá elegir a los nuevos funcionarios, requiriéndose al menos 86 votos de los 128 diputados.
Durante las audiencias públicas diferentes sectores de la sociedad como la academia participarán como veedores.
La comisión está conformada por el diputado Antonio Rivera Callejas (Partido Nacional) como presidente, junto a los secretarios Francis Omar Cabrera (Partido Liberal) y Lissi Marcela Matute Cano (Partido Nacional).
También fueron designados como miembros: Alex Ordóñez (Partido Liberal), Eder Leonel Mejía (Partido Nacional), Luz Angélica Smith (Libre), Erika Corina Urtecho (Partido Liberal), Oswaldo José Ramos (Partido Nacional), Godofredo Fajardo (DC), Cárlenton Dávila (Pinu), Fernando Castro (Partido Liberal) y David Manaiza (Partido Nacional).
Además, se nombraron como miembros alternos a Marcos Paz (Partido Nacional), Germán Altamirano (Libre), Alan Padilla (Partido Liberal) e Isvela Álvarez (Partido Nacional).
Todos los postulantes que pasaron este primer filtro deberán comparecer ante esta comisión en audiencias públicas.
Durante este miércoles y jueves comparecerán todos los postulantes a consejero del CNE, en paralelo los postulantes a magistrados del TJE deberán realizarse las pruebas toxicológicas y psicométricas.
Estos últimos iniciarán las audiencias públicas el martes y miércoles de la siguiente semana. A continuación los 54 postulantes que integran la nómina para audiencias:
Consejo Nacional Electoral (CNE)
1. Idulio Melquiades Alonzo Medina
2. German Oswaldo Altamirano Díaz
3. Belkis Lizeth Amador Pérez
4. Walter Alex Banegas Aguilera
5. Alex Reinaldo Baquis Corea
6. Álvaro Josué Bardales Gómez
7. Sergio Vladimir Coello Díaz
8. Olban Alberto Coello Irías
9. Yovanny Dubón Tróchez
10. Eduardo Enrique Fuentes Cálix
11. Cinthya Yanilda García Arriola
12. Mirtha Claudina Gutiérrez Reyes
13. Alfredo Enrique Laínez Álvarez
14. Uvence Alejandro Lara Oquelí
15. German Edgardo Leitzelar Hernández
16. Walter Jeremías López Flores
17. José Oved López Rodríguez
18. Kenneth Rolando Madrid Chinchilla
19. Fátima Patricia Mena Baide
20. Marcos Antonio Palacios Castro
21. Santos Roberto Peña Enamorado
22. Rony Efraín Portillo Banegas
23. Carlos Humberto Romero Andrade
24. Yahvé Salvador Subilón Cruz
25. Aixa Gabriela Zelaya Gómez
Tribunal De Justicia Electoral (TJE)
1. Claudia Lizeth Aguilera Granera
2. Idulio Melquiades Alonzo Medina
3. Sobeyda Judith Andino Álvarez
4. Edson Javier Argueta Palma
5. Félix Antonio Ávila Ortiz
6. Álvaro Josué Bardales Gómez
7. Juan Carlos Berganza Godoy
8. Olimpia Astrid Bustillo Vijil
9. Carlos Roberto Cálix Hernández
10. Eva Fabiola Castro Márquez
11. Iris Gisselle Claros Urbina
12. Landon Arnold Gough Ducker
13. Karen Yohana Guandique Estrada
14. Arístides Mejía Carranza
15. Wilfredo Méndez Gonzales
16. Ada Griselda Montoya Guevara
17. Víctor Manuel Murillo Lara
18. Marcos Antonio Palacios Castro
19. Santos Roberto Peña Enamorado
20. Allan Miguel Pineda Echeverría
21. Mario Amílcar Portillo Contreras
22. Nilia Raquel Ramos Gonzales
23. Boris David Rodríguez Andino
24. Agapito Alexander Rodríguez Escobar
25. Karla Lizeth Romero Dávila
26. Laura Victoria Salgado Carías
27. Mariano Torres Flores
28. Gustavo Adolfo Zavala Umanzor
29. Vilma Clementina Zuñiga D´Vicente