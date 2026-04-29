Comisión del Congreso reduce a 54 los candidatos autopostulados a cargos en CNE y TJE

Tegucigalpa – La comisión especial del Congreso Nacional de Honduras redujo a 54 los candidatos autopostulados para ocupar cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

En total 25 ciudadanos serán convocados a audiencias públicas con la aspiración de ocupar el cargo de consejero del CNE, mientras que 29 lo harán aspirando a ocupar el cargo de magistrado del TJE, detalló.

Así lo informó la diputada nacionalista Lissi Cano, quien destacó que todos estos ciudadanos serán convocados en distintos horarios a partir de las nueve de la mañana de este miércoles 29 de abril.

La comisión prevé reducir la lista de 54 aspirantes a 18 candidatos, cuyos nombres serían entregados el próximo lunes a la Secretaría del Congreso.

De ese grupo, el pleno legislativo deberá elegir a los nuevos funcionarios, requiriéndose al menos 86 votos de los 128 diputados.

Durante las audiencias públicas diferentes sectores de la sociedad como la academia participarán como veedores.

La comisión está conformada por el diputado Antonio Rivera Callejas (Partido Nacional) como presidente, junto a los secretarios Francis Omar Cabrera (Partido Liberal) y Lissi Marcela Matute Cano (Partido Nacional).

También fueron designados como miembros: Alex Ordóñez (Partido Liberal), Eder Leonel Mejía (Partido Nacional), Luz Angélica Smith (Libre), Erika Corina Urtecho (Partido Liberal), Oswaldo José Ramos (Partido Nacional), Godofredo Fajardo (DC), Cárlenton Dávila (Pinu), Fernando Castro (Partido Liberal) y David Manaiza (Partido Nacional).

Además, se nombraron como miembros alternos a Marcos Paz (Partido Nacional), Germán Altamirano (Libre), Alan Padilla (Partido Liberal) e Isvela Álvarez (Partido Nacional).

Todos los postulantes que pasaron este primer filtro deberán comparecer ante esta comisión en audiencias públicas.

Durante este miércoles y jueves comparecerán todos los postulantes a consejero del CNE, en paralelo los postulantes a magistrados del TJE deberán realizarse las pruebas toxicológicas y psicométricas.

Estos últimos iniciarán las audiencias públicas el martes y miércoles de la siguiente semana. A continuación los 54 postulantes que integran la nómina para audiencias:

Consejo Nacional Electoral (CNE)

1. Idulio Melquiades Alonzo Medina

2. German Oswaldo Altamirano Díaz

3. Belkis Lizeth Amador Pérez

4. Walter Alex Banegas Aguilera

5. Alex Reinaldo Baquis Corea

6. Álvaro Josué Bardales Gómez

7. Sergio Vladimir Coello Díaz

8. Olban Alberto Coello Irías

9. Yovanny Dubón Tróchez

10. Eduardo Enrique Fuentes Cálix

11. Cinthya Yanilda García Arriola

12. Mirtha Claudina Gutiérrez Reyes

13. Alfredo Enrique Laínez Álvarez

14. Uvence Alejandro Lara Oquelí

15. German Edgardo Leitzelar Hernández

16. Walter Jeremías López Flores

17. José Oved López Rodríguez

18. Kenneth Rolando Madrid Chinchilla

19. Fátima Patricia Mena Baide

20. Marcos Antonio Palacios Castro

21. Santos Roberto Peña Enamorado

22. Rony Efraín Portillo Banegas

23. Carlos Humberto Romero Andrade

24. Yahvé Salvador Subilón Cruz

25. Aixa Gabriela Zelaya Gómez

Tribunal De Justicia Electoral (TJE)

1. Claudia Lizeth Aguilera Granera

2. Idulio Melquiades Alonzo Medina

3. Sobeyda Judith Andino Álvarez

4. Edson Javier Argueta Palma

5. Félix Antonio Ávila Ortiz

6. Álvaro Josué Bardales Gómez

7. Juan Carlos Berganza Godoy

8. Olimpia Astrid Bustillo Vijil

9. Carlos Roberto Cálix Hernández

10. Eva Fabiola Castro Márquez

11. Iris Gisselle Claros Urbina

12. Landon Arnold Gough Ducker

13. Karen Yohana Guandique Estrada

14. Arístides Mejía Carranza

15. Wilfredo Méndez Gonzales

16. Ada Griselda Montoya Guevara

17. Víctor Manuel Murillo Lara

18. Marcos Antonio Palacios Castro

19. Santos Roberto Peña Enamorado

20. Allan Miguel Pineda Echeverría

21. Mario Amílcar Portillo Contreras

22. Nilia Raquel Ramos Gonzales

23. Boris David Rodríguez Andino

24. Agapito Alexander Rodríguez Escobar

25. Karla Lizeth Romero Dávila

26. Laura Victoria Salgado Carías

27. Mariano Torres Flores

28. Gustavo Adolfo Zavala Umanzor

29. Vilma Clementina Zuñiga D´Vicente