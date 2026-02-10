Comisión del Congreso inicia reuniones con Iglesias Católica y Evangélica para implementar lectura de Biblia en escuelas

Tegucigalpa – El presidente de la Comisión del Congreso Nacional para la Lectura de la Biblia, el diputado Arnold Burgos, informó que este martes sostuvo una reunión con representantes de la Iglesia Católica y en horas de la tarde lo harán con la Iglesia Evangélica.

Asimismo, especificó que próximamente estarán realizando reuniones con sociedad civil, otras iglesias y miembros de padres de familia para que conozcan más del manual que se quiere realizar.

“Aquí es respetar absolutamente a todos y no implementar una medida dictatorial en un tema tan sensible como lo es la religión y mucho más con los menores de edad”, comentó.

De igual manera, dijo que lo que buscan es crear una guía para que cada persona encargada de transmitir la palabra de Dios, principios y valores a los niños tenga un manual.

“No es redacción de una nueva Biblia, es un manual para trasladar los valores y principios», especificó.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, propuso una moción para implementar la lectura de la Biblia en el sistema educativo público del país. (RO)