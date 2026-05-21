Comisión del Congreso impulsa reformas para frenar llamadas de extorsión desde cárceles

Tegucigalpa – La Comisión de Telecomunicaciones dio a conocer sobre una serie de reformas a la Ley de Telecomunicaciones con el objetivo de combatir las llamadas de extorsión originadas desde centros penales.

El grupo de diputados explicó que entablaron diálogo con representantes de las compañías de telefonía más grandes del país, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) para realizar estos cambios.

La diputada Saraí Espinal, quien pertenece a la comisión, informó que la próxima semana se desarrollará una reunión para discutir los cambios necesarios en la normativa y definir nuevos lineamientos para los centros penitenciarios.

Espinal aseguró además que las autoridades y empresas participantes coincidieron en que el trabajo conjunto permitirá fortalecer la comunicación con la población y enfrentar el problema de la extorsión.

La congresista indicó que las compañías telefónicas confirmaron que ya cuentan con mecanismos listos para bloquear llamadas satelitales dentro de las cárceles, medida que comenzaría a implementarse de inmediato. AD