Comisión del Congreso definirá el martes los 18 candidatos para CNE y TJE

Tegucigalpa – La comisión especial del Poder Legislativo para la elección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se reunirá el próximo martes para elaborar la nómina de 18 candidatos, de los 101 postulados que participaron en el proceso previo de selección.

“El próximo martes nos estaremos reuniendo nuevamente para construir la lista que enviaremos a la junta directiva para la elección de los seis ciudadanos que asumirán estos importantes espacios”, detalló la vicepresidenta del Congreso Nacional y miembro de la comisión especial, Lissi Matute Cano.

La parlamentaria indicó que, tras concluir la etapa de audiencias públicas de los autopostulantes a los órganos electorales, ahora le corresponde al pleno de diputados escoger a quienes ocuparán las plazas vacantes.

Vacantes disponibles

En el CNE son dos las plazas que deben ser ocupadas, una de ellas la que dejó el exconsejero Marlon Ochoa tras su destitución del cargo mediante un juicio político, donde 88 diputados decidieron que sus acciones contra la democracia en el proceso electoral de 2025 no podían pasarse por alto.

La segunda vacante en el CNE la dejó la exconsejera suplente Karen Rodríguez, quien renunció a su cargo en el momento en que en el hemiciclo comenzaba el proceso de juicio político, que también la incluía a ella.

En tanto, en el TJE son cuatro vacantes: la primera es por el deceso de la exmagistrada Mirian Barahona, quien falleció en el ejercicio de sus funciones, mientras que las otras tres plazas quedaron tras la destitución de los exfuncionarios electorales Mario Morazán, magistrado propietario; Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, magistrados suplentes.

Proceso

El camino para la elección de las nuevas autoridades del CNE y el TJE se inició el 21 de abril pasado con la convocatoria a los postulantes, que totalizaron 101 profesionales hondureños.

La comisión presidida por el diputado Antonio Rivera Callejas, del Partido Nacional, depuró el listado a 54 aspirantes, quienes pasaron el primer filtro en las jornadas de audiencias celebradas entre esta semana y la anterior.

Es de ese listado que la comisión especial definirá los 18 finalistas: tres candidatos para cada una de las seis vacantes (seis para el CNE y 12 para el TJE).

Una vez entregada la nómina de 18, el pleno del Congreso necesita 86 votos para elegir a los nuevos funcionarios.

Posible permiso

Sin embargo, el listado de nominados para el CNE podría aumentar de seis a 12, pues, según el presidente de la comisión especial, el diputado Antonio Rivera Callejas, es posible que las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López envíen solicitud de permiso en los próximos días al Congreso, por lo que se seleccionará a sus reemplazos entre los postulantes.

“La idea de nosotros y de la junta directiva es que, aunque sean interinatos, aunque sea por un tiempo mínimo, quienes cubran las plazas tienen que salir de la lista de evaluados”, puntualizó el parlamentario. JS