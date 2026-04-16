Recomiedan destituir a Ochoa y Morazán por boicotear las elecciones

Tegucigalpa – La comisión especial legislativa de juicio político, sugirió la noche de este miércoles la destitución de cuatro altos funcionarios electorales por sus actuaciones que pusieron en peligro las elecciones de 2025.

– Los cuatro funcionarios suspendidos deberán acudir a la Cámara Legislativa a la 1.00 de la tarde de este jueves, si así lo estiman conveniente.

Se trata del consejero del CNE, Marlon Ochoa, el magistrado del TSE, Mario Morazán, y los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé.

El informe sobre los cuatro procesos de juicio político fue entregado al presidente del CN, Tomás Zambrano, por la encargada de la comisión especial Tania Pinto, quien resaltó que la etapa de investigación y comparecencias concluyó como lo ordena la normativa vigente respetando el debido proceso de los encausados.

Los cuatro altos cargos suspendidos de entes electorales fueron citados al hemiciclo legislativo a la 1.00 de la tarde de este jueves para que comparezcan ante el pleno de ese poder del Estado.

Es importante mencionar que de los cuatro funcionarios sometidos a juicio político, únicamente se presentó a la audiencia con la comisión legislativa el magistrado Mario Morazán, quien presentó el pasado martes sus alegatos por espacio de más de cinco horas. Los restantes tres no comparecieron y presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y pidieron la suspensión del acto reclamado.

Además, en la etapa de investigación que desarrolló la comisión especial tomó la declaración de ocho testigos, los que retrataron los abusos de los denunciados en juicio político.

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En tanto, la consejera del CNE, Cossette López compareció este miércoles ante la comisión para presentar un informe detallado sobre las actuaciones del consejero Marlon Ochoa que pusieron en peligro el desarrollo de elecciones primarias y generales en 2025. De su lado, la consejera Ana Paola Hall no asistió por quebrantos en su salud. JS