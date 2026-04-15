Comisión del CN reabre etapa de comparecencias y cita a consejeras del CNE para esta tarde

Tegucigalpa – La Comisión Especial Legislativa nombraba para las comparecencias sobre denuncias de juicio político para actuales cargos de entes electorales, determinaron reabrir las audiencias para que las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López se presenten a las 3.00 de la tarde de este miércoles.

– Ocho testigos han comparecido en las audiencias de esta semana.

Así lo informó la presidenta de la comisión legislativa, Tania Pinto, quien detalló que recibieron una nota de las consejeras del CNE para presentarse como testigos en el caso que involucra a su homólogo Marlon Ochoa.

“Las consejeras quieren venir y las vamos a recibir, quieren dar una declaración ilustrativa”, expresó Pinto que anunció que este mismo día presentarán el informe al pleno del CN.

Dijo que hasta el momento tienen 24 medios de prueba para la elaboración del informe que será sometido a discusión del pleno legislativo. “El informe va porque va y lo presentaremos esta tarde ante el pleno”, aseguró.

Los diputados Tania Pinto y Alberto Cruz.

En tanto, los cuatro funcionarios electorales: Mario Morazán, Marlon Ochoa, Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía, tienen hasta cuatro horas para presentar sus alegatos ante el pleno en el hemiciclo.

Pinto manifestó que en todo momento la comisión legislativa ha respetado el derecho legítimo a la defensa y el debido proceso, precisamente para evitar posteriores demandas contra el Estado ante organismos internacionales.

Puntualizó que se siente orgullosa de encabezar este procedimiento de juicio políticos para cuatro funcionarios de entes electorales, quienes fueron denunciados por poner en riesgo la democracia de Honduras durante las elecciones de 2025. JS