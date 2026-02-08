Comisión del CN que diseñará reformas electorales sostendrá su primera reunión este martes

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, comunicó que la comisión del Congreso Nacional encargado de las reformas electorales sostendrá su primera reunión para el martes 10 de febrero.

Amplió que la reunión será a partir de las 10:00 de la mañana en el salón Ramón Rosa.

Callejas, que es el coordinador de la comisión, dijo que cada miembro debe llevar a la reunión los temas que consideran necesarios, ya sea a nivel de Partido Político o individual, para que sean consensuado con todos los sectores.

Afirmó que el proyecto de reformas electorales será discutido con los partidos políticos, sociedad civil, patronatos, iglesias y la empresa privada para saber que quieren mejorar para el proceso del 2029.

El diputado nacionalista indicó que debe tratarse la responsabilidad de los funcionarios electorales si no cumplen con su labor, segunda vuelta, ciudadanización de las mesas electorales y cualquier tema. AG