Comisión del CN investiga proyecto de construcción del Hospital de Santa Bárbara

Santa Bárbara – Una comisión del Congreso Nacional está investigando y realizando una auditoría de la construcción del nuevo hospital en el departamento de Santa Bárbara.

El diputado del Partido Nacional, Mario Reyes, que encabeza la Comisión de Infraestructura manifestó que se está investigando el proyecto de construcción.

“Hay un proceso de investigación, hay una inversión fuerte y hay una auditoría fuerte, se habla de 300 millones de lempiras en hierro”, dijo a periodistas.

Deseó que la investigación de la construcción sea minuciosa para salir de la duda sobre la cifra invertida.

Reyes admitió que es imposible finalizar este año la construcción del hospital, pero espera concluir durante la administración de Nasry Asfura.

Este proyecto lo empezó la administración de Xiomara Castro (2022-2026) con la intención que el hospital cuente con 104 habitaciones con 186 camas, 15 especialidades y una unidad de cuidados intensivos (UCI). AG