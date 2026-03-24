Comisión del CN convoca a Johel Zelaya a audiencia pública para este martes a las 2.00 de la tarde

Tegucigalpa – La comisión legislativa nombraba para conocer la denuncia de juicio político al Fiscal General, Johel Zelaya, lo convocó para este martes a las 2.00 de la tarde a una audiencia en ese poder del Estado.

Así lo informó el diputado Mario Pérez, quien agregó que el fiscal Zelaya podrá exponer todos sus argumentos en audiencia pública que será televisada por los canales del Congreso Nacional.

Esta noche el Congreso Nacional, con 93 votos, aprobó la denuncia de juicio político para el fiscal Johel Zelaya, quien además fue suspendido del cargo y en su lugar nombraron a Marcio Cabañas.

El presidente del CN, Tomás Zanbrano nombró una comisión especial integrada por: Mario Pérez, Jorge Cálix, Antonio Rivera Callejas, Luz Ernestina Mejía, Francis Cabrera, Kilvett Bertrand, María José Sosa, Alex Berríos y Eder Mejía.

El diputado Pérez prevé que el informe estará preparado para ser presentado el miércoles en la Cámara Legislativa. JS