Comisión del CN cita para el lunes a los cuatro funcionarios electorales suspendidos

Tegucigalpa – La comisión especial del juicio político del Congreso Nacional citó para el lunes 13 de abril a los funcionarios suspendidos del Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para ser interrogados.

Los funcionarios electorales suspendidos son: Marlon Ochoa del CNE; Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez del TJE.

La diputada nacionalista Tania Pinto afirmó que no se vulnerará el derecho y se le respetarán el derecho a la defensa los cuatro funcionarios electorales.

Añadió que la secretaria del Congreso Nacional a los cuatro funcionarios para que puedan preparar y presentar sus contrargumentos y medios probatorios.

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El primero en comparecer será el consejero Marlon Ochoa a las 9:00 de la mañana en el Congreso Nacional.

Seguidamente, continuará el magistrado Mario Morazán a las 11:00 de la mañana, la tercera en comparecer será la magistrada suplente Lourdes Mejía a las 1:00 de la tarde, y finalmente a las 3:00 pm Gabriel Gutiérrez.

Pinto manifestó que estas cuatro personas tendrán acceso a la denuncia presentada en su contra para que presenten su contraargumento.

Confirmó que en el interrogatorio habrá testigos, se revisará las certificaciones de los diferentes entes y causales de la denuncia y elaborar un informe para establecer si hay o no responsabilidad política. AG