Comisión del CN afina dictamen de Emergencia Sanitaria en Honduras

Tegucigalpa– La Comisión Especial, encargada de analizar los seis decretos de emergencia presentados en la sesión parlamentaria del domingo, se encuentran afinando detalles del dictamen sobre la emergencia sanitaria que será declarada por el presidente electo, Nasry Asfura, esto ante la gran mora quirúrgica que golpea al país.

Así lo dio a conocer el diputado Roberto Cosenza, quien manifestó que “nos han nombrado en una comisión que dará el dictamen del decreto propuesto para una emergencia sanitaria”.

Agregó que en el mismo se requiere la compra de medicamentos y eliminar la mora quirúrgica, y pasar a mejorar la infraestructura del sistema sanitario.

A las 10 de la mañana tenemos la sesión en pleno para poder conocer lo que es el dictamen, el cual elaboraremos por la mañana y proceder a declarar una emergencia en el sistema sanitario, sostuvo.

“Sabemos que el sistema ha colapsado, no desde ahora, sino desde hace años y este es un paciente que está en la UCI que requiere estar en emergencia, pero al mismo tiempo se necesita ir con una rendición de cuentas para saber qué está sucediendo en esa emergencia, fueron cuatro años con el desabastecimiento de medicamentos, desabastecimiento de material médico quirúrgico y siendo la mora un golpe a todos los hondureños”, apuntó. IR