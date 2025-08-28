Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso hondureño niega acusaciones del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de EEUU

Tegucigalpa – La Comisión de Relaciones Internacionales e Integración Regional del Congreso Nacional de la República de Honduras negó los señalamientos hechos recientemente por el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, así como por los congresistas Carlos Giménez y María Elvira Salazar.

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos advirtió este lunes que Honduras enfrenta un aumento de la crisis democrática bajo la presidencia de Xiomara Castro.

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

E INTEGRACIÓN REGIONAL

CONGRESO NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS



La Comisión de Relaciones Internacionales e Integración Regional del Congreso Nacional de la República de Honduras, expresa su más enérgico rechazo a las recientes… — Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) August 28, 2025

A través de una serie de tuits en su cuenta de red social “X”, señaló que los recientes acontecimientos tienden que Honduras va hacia una vía similar de Venezuela y Nicaragua.

Dichos señalamientos fueron desvirtuados hoy por la Comisión de Relaciones Internacionales e Integración Regional del Congreso Nacional de Honduras que tildó el señalamiento de injerencia.

“Lamentamos que se haya publicado una afirmación infundada sobre un supuesto deterioro democrático en Honduras”, refutó la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso hondureño. PD