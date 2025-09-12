Comisión de la Iglesia Católica convoca a caminata para exigir justicia para Juan López

Tegucigalpa – En las vísperas del primer aniversario del asesinato del dirigente ambientalista Juan López, la Comisión Nacional de Ecología Integral (CNEI) realizará mañana sábado 13 de septiembre una caminata exigiendo justicia para las víctimas de los mártires de la lucha ambiental en el país.

La actividad denominada “Peregrinación de la Esperanza” dará inicio a las 8 de la mañana, a la altura de la Hacienda El Trapiche y finalizará en la Basílica Menor de Suyapa.

El ambientalista y defensor de derechos humanos Juan Antonio López, cumple este domingo un año de haber sido asesinado y la justicia hondureña sigue sin señalar a los autores intelectuales del crimen.

(Leer) Policía afirma que ha habido “avances significativos” en caso de Juan López

Hasta ahora, los imputados por este caso son Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía.

La CNEI es una comisión eclesiástica de la Iglesia Católica que integra la Pastoral de Ecología Integral de las Pastoral de Ecología de las Diócesis de San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Santa María de las Gracias, Juticalpa, Comayagua, Trujillo, Choluteca y la Arquidiócesis de Tegucigalpa.

Desde esta comitiva, se impulsa el concepto de ecología integral y el compromiso por la justicia ecológica, inspirada por la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco. VC