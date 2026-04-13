Comisión de Juicio Político inicia fase investigativa con garantías para funcionarios denunciados, afirma diputado Cruz

Tegucigalpa- El diputado Alberto Cruz, miembro de la Comisión de Juicio Político del Congreso Nacional, informó que este día se dará inicio a la etapa investigativa del proceso, en la que se escucharán las declaraciones de los funcionarios denunciados.

Cruz explicó que, hasta el momento, aún no han comenzado formalmente las declaraciones, ya que el proceso se encuentra en una fase preliminar. “No podemos adelantar criterios ni determinar cuál prueba será aprobatoria; primero debe sustanciarse completamente la audiencia”, señaló.

El congresista detalló que posteriormente se abrirá una etapa para la proposición y evacuación de medios probatorios, en la cual tanto la comisión especial como los funcionarios señalados podrán presentar testigos y pruebas en su defensa, conforme a las garantías establecidas en la ley.

Asimismo, aclaró que la eventual inasistencia de alguno de los funcionarios citados no implica una admisión de los hechos que se les imputan. “En todo caso, estarían renunciando a su derecho de rendir declaración y a que el pueblo hondureño conozca sus descargos”, indicó, recordando que se trata de audiencias públicas y televisadas.

Cruz también subrayó que hasta ahora no existe confirmación oficial sobre la comparecencia de los implicados, más allá de información difundida en redes sociales. En ese sentido, reiteró que el proceso garantizará el derecho a una defensa amplia y el respeto al debido proceso.

El diputado rechazó que se trate de una persecución política, argumentando que el Congreso Nacional tiene la obligación de dar trámite a denuncias graves mediante el mecanismo del juicio político. “No es persecución política; es el cumplimiento de una responsabilidad institucional”, sostuvo.

En cuanto a precedentes, mencionó que el juicio político anterior contra el exfiscal general Johel Zelaya dejó lecciones importantes, con posibilidades de mejora.

Los citados en este nuevo proceso son el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, ambos suspendidos de sus cargos tras la admisión de la denuncia.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, Ochoa ha manifestado que no se presentará a la audiencia, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente por la comisión.

Finalmente, Cruz reiteró que los funcionarios deben ser considerados inocentes durante todo el proceso investigativo, conforme a lo que establece la Ley en Honduras.LB