Comisión de inversionistas del Koriun llega al CN para sostener una reunión con Zambrano  

Tegucigalpa – Una comisión de inversionistas de Koriun llegaron al Congreso Nacional y serán recibidos este miércoles por el presidente Tomás Zambrano.

La comisión busca discutir la situación que les aqueja tras no recibir respuestas sobre su dinero perdido.

La semana pasada, los inversionistas llegaron hasta las afueras del centro penal de Támara, donde saldría en libertad el exgerente de Koriun, Iván Velásquez, pero el cambio de medida fue impugnada por el Ministerio Público y el imputado quedó en prisión.

En ese sentido, los socios de Koriun informaron que este miércoles estaba programada la visita al Congreso Nacional para tratar el tema y buscar una solución al tema.

Koriun, ofrecía rendimientos del 5% semanal (20% mensual), operaba sin licencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y captaba dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, una práctica insostenible conocida como esquema Ponzi.

La empresa funcionaba en al menos siete departamentos, con unos 35 mil aportantes.

Cabe señalar que el 23 de abril de 2025, el MP, junto a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), aseguró las oficinas de Koriun en Choloma y otras ciudades, confiscando bienes, vehículos, y cuentas bancarias. Se hallaron 358.7 millones de lempiras en efectivo y 69.2 millones en cuentas.

Por este caso, hay cuatro personas enjuiciadas por los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir. IR