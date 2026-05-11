Comisión de Infraestructura del Congreso pedirá informes técnicos a la SIT por hospitales paralizados

Tegucigalpa– El diputado nacionalista e integrante de la Comisión de Infraestructura del Congreso Nacional, Adolfo Raquel, informó que el órgano legislativo realizará una revisión técnica de los hospitales que comenzó a construir el gobierno anterior.

Esta iniciativa es producto de las determinaciones adoptadas por el Ministerio Público de Honduras y el Tribunal Superior de Cuentas de paralizar los proyectos.

Raquel explicó que la Comisión elaborará un informe propio con base en valoraciones técnicas y documentación que será solicitada a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), incluyendo planos, costos y estudios de los proyectos.

“Desde el momento que pasan a la SIT y el gobierno anterior decide hacer una sobrevaloración, pues hay que investigarlo”, sostuvo Raquel.

El legislador señaló que la investigación se centra inicialmente en tres proyectos hospitalarios que habrían sido suspendidos por indicios de sobrevaloración, aunque advirtió que el análisis se ampliará a otras obras en ejecución.

También rechazó que el proceso tenga motivaciones políticas. “La salud no es un tema político. Los proyectos de infraestructura no son temas políticos”, afirmó.

El diputado adelantó que en las próximas horas la comisión solicitará una reunión con autoridades de la SIT para definir una ruta de trabajo conjunta. AD