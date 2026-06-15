Comisión de Energía del CN afirma que reformas al subsector eléctrico buscan salvar la ENEE y descarta privatización

Tegucigalpa – El presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, Milton Puerto, aseguró que el proyecto de reformas al subsector eléctrico ya fue socializado con diversos sectores nacionales.

Entre los sectores con los que los parlamentarios se han sentado a socializar el proyecto figuran la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el sindicato de la ENEE, generadores térmicos, generadores de energía renovable y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).

El congresista informó que este proceso de diálogo continuará este lunes con representantes de la comunidad económica europea, así como con miembros del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Químicos de Honduras (CIMEQH), con el objetivo de ampliar el análisis y consenso sobre las reformas planteadas.

Puerto manifestó que el país no puede continuar con el actual modelo de administración de la industria eléctrica, al señalar que “el pueblo hondureño pierde 50 millones de lempiras diarios, es decir, alrededor de 16 mil millones de lempiras al año”.

“Por eso estamos acompañando al Poder Ejecutivo para salvar a la ENEE”, expresó el parlamentario, quien además rechazó las versiones que apuntan a una posible privatización de la estatal eléctrica.

“Por el contrario, se fortalece la ENEE matriz, porque se crearán condiciones en las subsidiarias que permitirán fortalecer la empresa, la cual seguirá siendo propiedad del Estado hondureño”, sostuvo.

El presidente de la Comisión de Energía indicó que en las diferentes regiones del país persisten las quejas ciudadanas por los apagones, la baja potencia y los problemas de voltaje, situación que, según afirmó, solo podrá resolverse mediante la reestructuración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Explicó que la escisión de la ENEE forma parte del proceso impulsado por el Gobierno de Honduras y el Congreso Nacional para dividir las operaciones de la empresa en las áreas de Generación, Transmisión y Distribución.

“Estamos para apoyar este proceso y lograr que se pueda salvar la ENEE”, puntualizó Puerto. LB