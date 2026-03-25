Comisión de Dictamen lista para presentar la Ley de Empleo a Tiempo Parcial tras aval de la CSJ

Tegucigalpa – El camino para la aprobación de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial en Honduras parece estar despejado y quizá a unas pocas horas, así lo indicó el diputado liberal Alberto Cruz, quien preside la comisión especial encargada del dictamen.

El parlamentario, confirmó que ya cuentan con la opinión favorable de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cumpliendo así con el requisito legal indispensable del Poder Judicial.

Tras recibir el documento, la comisión se ha reunido para integrar las recomendaciones de la Corte. Cruz destacó que el punto medular sugerido por los magistrados es el fortalecimiento de las garantías laborales para evitar abusos patronales.

«Una de las principales recomendaciones de la Corte es fortalecer la prohibición de las conversiones forzosas; es decir, evitar estrictamente que un trabajador que hoy está a tiempo completo pueda ser trasladado contra su voluntad a una jornada de tiempo parcial», explicó el parlamentario.

Dos pilares de la ley

Según el diputado Cruz, el proyecto final, que ha pasado por un intenso proceso de socialización, busca equilibrar las necesidades del mercado laboral bajo dos objetivos fundamentales:

Primero las garantías para el trabajador, que no es más que asegurar condiciones justas y equitativas, garantizando el cumplimiento de todos los derechos adquiridos.

Luego se destaca que la normativa es un incentivo empresarial, es decir que busca facilitar que los patronos formalicen nuevos puestos de trabajo, bajo este esquema legal.

Ante la crisis de empleabilidad que atraviesa el país, con una cifra que ronda los 2 millones de personas desempleadas, el ambiente en las diferentes bancadas del Congreso Nacional parece ser de consenso, a criterio del parlamentario liberal.

Cruz adelantó que el dictamen será favorable y que existe una alta probabilidad de que el proyecto sea sometido al pleno hoy mismo. Dada la urgencia del tema, no se descarta que se solicite la dispensa de debates para acelerar su aprobación definitiva.LB