Comisión de Campaña del Partido Liberal muestra preocupación por vigilancia y persecución política

Tegucigalpa – La Comisión de Campaña del Partido Liberal, que postula la candidatura de Salvador Nasralla mostró preocupación por vigilancia y persecución política.

Entre otras cosas enunció el uso del miedo como herramienta de control y la distracción de temas de interés nacional.

A continuación Proceso Digital reproduce el comunicado emitido por dicha Comisión:

La Comisión de Campaña del Partido Liberal, que postula la candidatura del próximo Presidente Constitucional de la República, Salvador Nasralla, ante las recientes declaraciones y actuaciones del Fiscal General Johel Zelaya, expone ante la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

Su preocupación por vigilancia y persecución política: La información presentada sugiere que se está escuchando, observando y vigilando a ciudadanos y líderes políticos de la oposición con el propósito de incriminar o intimidar a quienes ejerzan su legítimo derecho a la crítica y a la participación política, sin que eso signifique que se está conspirando o complotando contra nadie en particular.

Uso del miedo como herramienta de control: Los audios que involucran a personas comunes parecen ser utilizados como un mecanismo de amedrentamiento, buscando infundir temor en la población para silenciar voces disidentes.

Distracción de temas de interés nacional: Advertimos que se busca distraer a la población a semanas de las elecciones, justo un día después de la denuncia realizada por la Fiscal de los Estados Unidos, Pamela Bondi, en donde menciona que el régimen de Venezuela paga por espacio aéreo para transportar droga en varios países de la región incluyendo a Honduras. Si el fiscal general de nuestro país tiene todas los pruebas contra las supuestas amenazas, debe proceder ya mismo y comenzar además una investigación para que el pueblo conozca quienes son las personas que están recibiendo dinero del régimen venezolano para transportar la droga hacia los Estados Unidos. Rechazamos las cortinas de humo que desde el poder se pretenden implementar y buscar tapar una denuncia grave de una alta funcionaria de la administración del Presidente Donald Trump y que el gobierno con todo su aparato estatal, está OBLIGADO a dar respuestas URGENTE.

Rechazo a la persecución política: La Comisión de Campaña del Partido Liberal de Honduras reafirma su compromiso con la defensa de la democracia, las libertades públicas y el Estado de Derecho. Rechazamos categóricamente cualquier intento de persecución política, manipulación de la información o uso indebido de los recursos del Estado para intimidar a la oposición o a la ciudadanía.

Prioridad en la lucha contra la violencia: Instamos a que los mismos recursos, capacidades y mecanismos que se están utilizando para la vigilancia política se empleen de manera urgente y prioritaria en la lucha contra la ola de secuestros, asesinatos y demás crímenes que afectan diariamente la seguridad nacional y la vida de los hondureños.

Llamado a la vigilancia nacional e internacional: Exhortamos a la comunidad nacional e internacional a mantenerse vigilantes y exigir que se respete la libertad de expresión, la privacidad de los hondureños y los principios fundamentales de la democracia. PD