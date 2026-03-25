Comisión concluye proceso y traslada al pleno decisión clave sobre fiscal general, en juicio político

Tegucigalpa- El presidente de la comisión especial del juicio político, Mario Pérez, confirmó que el informe final sobre el proceso contra el fiscal general suspendido Johel Zelaya será entregado este mismo día a la Junta Directiva del Congreso Nacional de Honduras, tras una extensa jornada de audiencias marcada por señalamientos de parcialidad del Ministerio Público en el proceso electoral de 2025.

-Mario Pérez señaló que en el tema de los audios esto podría derivar en consecuencias administrativas y legales, por lo que debe haber una investigación.

Pérez detalló que la primera audiencia con el funcionario se extendió por más de cinco horas, superando el tiempo previsto, con el objetivo de garantizar plenamente su derecho a la defensa, tal como lo establece la Constitución y la Ley de Juicio Político.

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Pérez, explicó que, durante el interrogatorio, dos ejes dominaron la discusión: los asuntos electorales y el funcionamiento interno del Ministerio Público.

En materia electoral, el diputado afirmó que prevalece en la población la percepción de que la institución actuó sin imparcialidad.

“El Ministerio Público intervino en el proceso electoral no de una manera igualitaria”, sostuvo Pérez, al señalar que existió celeridad en casos contra funcionarios de la oposición, como en el enjuiciamiento de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), mientras que otros expedientes como el del magistrado Mario Morazán, aún continúan en investigación pese a presuntas faltas similares.

El legislador indicó que, aunque la comisión escuchó y respetó los argumentos de Zelaya, corresponde ahora concluir el proceso con la redacción final del informe, el cual será remitido a la junta directiva del Congreso, este mismo miércoles.

Según explicó, la ley establece que, una vez recibido el documento, se deberá convocar al fiscal general al pleno dentro de un plazo de cinco días para que ejerza su defensa ante los diputados, quienes finalmente decidirán si procede o no su destitución. En ese sentido, adelantó que el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, convocaría la sesión plenaria para este jueves.

Pérez también reveló que los miembros de la comisión acordaron no participar en la votación en el pleno, a fin de evitar ser “juez y parte”, delegando esa responsabilidad en sus suplentes.

Audios sin valor legal

El parlamentario también detalló que uno de los puntos más controvertidos abordados en la audiencia fue el uso de audios como evidencia. El diputado, de profesión penalista, aseguró que estos carecen de validez jurídica al no haber sido obtenidos mediante una orden judicial.

“El fiscal fue contundente al confirmar que no existía autorización de un juez para intervenir esas comunicaciones”, explicó Pérez, quien además cuestionó la cadena de custodia del material, señalando que fue entregado en una USB sin los protocolos legales correspondientes.

Agregó que el propio Zelaya reconoció que el Ministerio Público no cuenta con la capacidad técnica para determinar la autenticidad de los audios, lo que, a juicio del congresista, evidencia que las declaraciones públicas sobre este tema tuvieron más un trasfondo político que jurídico, y fue una jugada política que no les salió bien.

Finalmente, advirtió que el manejo de este material podría derivar en consecuencias administrativas y legales, subrayando la necesidad de que se investigue a quienes intentaron utilizar pruebas obtenidas fuera de los procedimientos establecidos por la ley.

El proceso entra ahora en su fase decisiva, con la expectativa puesta en la comparecencia del fiscal general ante el pleno legislativo y la votación que definirá su permanencia o destitución del cargo.LB