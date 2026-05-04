Comisión a la espera de exámenes para continuar con proceso de selección de cargos en CNE y TJE

Tegucigalpa – El diputado Fernando Castro, miembro de la comisión especial del Congreso Nacional, dijo que están a la espera de los distintos exámenes que se practicaron los autopostulantes para poder continuar con el cronograma de selección de cargos en Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Estamos esperando que lleguen los resultados de los exámenes que se realizaron los autopostulantes al Tribunal de Justicia Electoral, ya que los solicitamos desde la semana pasada, declaró a periodistas.

“Todavía no nos han informado si la van a entregar hoy lunes o mañana; al momento de ser notificados que las vamos a recibir, convocaríamos a la comisión para empezar a ver los informes, para ver si se va a tener que dejar por fuera a alguien o depurar la lista según los resultados que nos envían”, explicó.

Una vez se cuente con los resultados de los exámenes toxicológicos y psicométricos, entre el martes y miércoles estarían realizando las audiencias públicas, expuso.

“Nosotros terminaríamos el miércoles, luego nos reuniríamos con la comisión para ver el cronograma para entregarles al Pleno, los hombres de los postulados que han pasado todos los filtros”, zanjó.

En ese contexto, el pleno del Congreso Nacional podría conocer esta misma semana la lista final de los seleccionados para ocupar las vacantes en los órganos electorales. (RO)