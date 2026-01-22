spot_img
Internacionales

Comienza la reunión entre Trump y Zelenski en Davos

Por: EFE

Davos/Odesa.– La reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos ya ha dado comienzo, según el portavoz de la Presidencia ucraniana, Serguí Nikifórov.

«El encuentro ha comenzado», dijo a los medios ucranianos.

Con anterioridad, Zelenski había dicho que tres documentos negociados entre Kiev y Washington para acercar el fin de la guerra en Ucrania están casi listos, mientras que el representante de la Casa Blanca Steve Witkoff, que viajará este mismo jueves a Moscú a reunirse con el presidente Vladímir Putin, afirmó el día de hoy que sólo queda una cuestión abierta en las conversaciones. EFE/ir

