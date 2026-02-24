Comienza etapa decisiva en elecciones estudiantiles: listas oficiales entran en fase de revisión

Tegucigalpa – El Comité Técnico Electoral (CTE) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), informó que el proceso de inscripción de candidaturas para las próximas elecciones estudiantiles concluyó el pasado viernes a las 11:00 de la mañana. Ese mismo día, a partir de la 1:00 de la tarde, inició el proceso de cotejamiento de documentos, el cual finalizó oficialmente este domingo 22 de febrero.

Kevin Mercado, fiscal del CTE, explicó que, desde hoy las distintas juntas electorales locales, tanto de Ciudad Universitaria como de los centros regionales, comenzaron a publicar las candidaturas que quedaron formalmente inscritas.

Revisión y publicación de planillas

Mercado indicó que algunas juntas electorales continúan en la fase de verificación final e impresión de las planillas oficiales, correspondientes a los aspirantes que cumplieron todos los requisitos establecidos por la normativa electoral estudiantil.

En los casos donde las planillas aún no aparecen publicadas, aclaró que esto se debe a procesos administrativos de fotocopiado y organización de la documentación, que se están completando durante la jornada.

Asimismo, señaló que el único documento pendiente para algunos actores estudiantiles es el historial académico, el cual deberá ser entregado hoy como fecha límite.

Calendario inmediato del proceso electoral

El CTE detalló que las candidaturas oficialmente inscritas deberán ser revisadas por los movimientos estudiantiles y asociaciones participantes, para lo cual se habilitarán dos días hábiles tanto en Ciudad Universitaria, los centros regionales y la sede central del CTE.

Posteriormente, miércoles 25 y jueves 26 de febrero, estarán destinados al proceso de impugnaciones, de acuerdo con la normativa.

El sábado 28 de febrero se hará la publicación oficial y definitiva de todas las candidaturas que participarán en las elecciones estudiantiles 2026. JS