Comienza el 2026 aplicado y en forma con la espectacular promoción de Supermercados La Colonia

Tegucigalpa-El inicio de un nuevo año es el momento perfecto para proponerse nuevas metas y empezar con energía renovada.

En ese sentido, Supermercados La Colonia pensando en sus clientes, se suma a ese impulso con el lanzamiento de la promoción “Este 2026, aplicados y en forma con La Colonia”.

Una invitación a prepararse para el regreso a clases y adoptar hábitos saludables, convirtiendo cada compra en una oportunidad para cubrir los propósitos de nuevo año.

Para participar, los clientes solo deben realizar una compra mínima de 300 lempiras en marcas patrocinadoras con lo cual entran automáticamente al sorteo de 30 laptops y 30 tablets, perfectas para el aprendizaje escolar, 20 smartwatch y 20 audífonos Bluetooth, ideales para mantenerse conectados en el día a día.

Además de cinco caminadores y 10 bicicletas elípticas, diseñadas para promover la actividad física y el bienestar en casa.

“En Supermercados La Colonia queremos acompañar a las familias hondureña en cada meta que se propongan este 2026. Con esta promoción, cada compra se convierte en una oportunidad para aprender, mantenerse conectadas y cuidar la salud, ayudando a empezar el año aplicados y en forma”, expresó Harold Lovo, gerente de Mercadeo de Supermercados La Colonia.

Cada compra se transforma en una oportunidad de ganar, mientras las familias disfrutan sus productos favoritos.

La promoción entra en vigencia a partir de este viernes 16 de enero al 12 de marzo en las 71 tiendas del Supermercado La Colonia a nivel nacional, así como en compras en línea en www.lacolonia.com. IR