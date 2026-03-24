Tuve presiones para llegar a bodegas del CNE en Infop con la ATIC y la DNLC: Johel Zelaya

Tegucigalpa – La comparecencia pública del Fiscal General, Johel Zelaya, comenzó la tarde de este martes ante la comisión legislativa en el salón de retratos del Congreso Nacional.

– No he sido selectivo en mi actuar como Fiscal General, se defendió y alegó que decidió comparecer aún y cuando lo dudó porque de antemano sabe que está condenado ante las declaraciones públicas de los congresistas.

– Sobre los supuestos audios que involucran a tres ciudadanos que planificaban el asesinato del expresidente Manuel Zelaya, refirió que “se imaginan si eso hubiera sido verdad, que se hubiese consumado”.

Luego que el presidente de la comisión legislativa, Mario Pérez, le leyera la denuncia y la fundamentación de las acusaciones que se le hacen por el desempeño inapropiado del cargo y que atentaron contra el sistema democrático, el fiscal Zelaya hizo uso de la palabra para explicar sus alegatos.

Comenzó diciendo que 20 minutos de testificación no son suficientes para expresar lo que ha hecho como Fiscal General del Ministerio Público, y que la decisión de los diputados ya está tomada, incluso antes de comenzar la comparecencia de esta tarde.

“20 minutos son suficientes para expresar lo que hemos hecho como Ministerio Público, sé que la decisión ya está tomada, ustedes ya tienen una decisión”, manifestó.

Zelaya indicó que todos los congresistas se han manifestado públicamente en su contra, que exigían que lo sometieran a juicio político y que ya conoce el resultado, por lo tanto, alegó que no hay objetividad de la comisión especial.

Consideró que esta denuncia es política porque estoy frente a políticos y porque no posee señalamientos de corrupción.

La comparecencia pública del Fiscal General Johel Zelaya.

Señaló que cualquier diputado que profundice en las investigaciones aplaudirá lo que ha hecho el Fiscal General, que jamás se opuso al tema electoral.

Negó que haya decidido destruir las elecciones generales de 2025 a pesar de las presiones que recibió, y que lo mejor era dejar los actuales resultados que una guerra civil.

Sostuvo que la Ley de juicio político no le permite buscar los expedientes para defenderse como abogado.

“No tengo temor de nada, nunca hemos sido selectivos, se presentó requerimientos fiscales de todos los partidos políticos y jamás se me cruzó por la cabeza las investigaciones de muchos que tengo enfrente, muchos que componen la junta directiva, que son ministros”, aseveró.

Retó a los diputados que se aproximen al Ministerio Público y revisen las investigaciones sobre la parálisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que nunca fue instrumento político como establece la denuncia en su contra.

No hay persecución

El fiscal suspendido alegó que no ha cerrado denuncias en el Ministerio Público, y que no ha hecho persecución política contra nadie.

Respecto a los reclamos del porqué no investigó la intromisión de las Fuerzas Armadas en las elecciones primarias, contestó que esta institución es encargada de transportar el material y que solo aceptó a petición que le hizo el general Roosevelt Hernández.

Sobre los audios argumentó que no iba a esperar a mandarlos a Estados Unidos, Perú y Colombia para conocer si eran verídicos y que sucediera el asesinato de un personaje.

Añadió que la autenticación de los audios pasa por medio de una asistencia internacional con EEUU, Colombia y Perú.

Aseveró que los audios no se pueden presentar ante un juez porque es una ‘Notitia Criminis’, pero que a partir de allí se puede llevar un control judicial. Adicionó que no se arrepiente de haber salido a referirse al tema porque no mencionó nombres de nadie.

El profesional del derecho afirmó que o mejor es que los hondureños se investiguen entre ellos mismos, y no seguir lo que dice la OEA, Unión Europea o el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Zelaya clamó que entrevisten a todos los fiscales para que verifiquen si ordenó presentación de requerimientos fiscales por asuntos políticos.

El fiscal Zelaya responde las preguntas de la comisión legislativa.

Caso Mel

Se refirió de la captura de tres ciudadanos por planificar un supuesto atentado terrorista mediante mensajes, dijo que no se ocupa mucho para matar a un expresidente de Estado.

“Imagínese si hubiese sido verdad, si se hubiese consumado, para matarlo a uno cualquiera lo mata, no se necesita un traje, solo se necesita un arma de fuego, se imagina que en ese momento se hubiese consumado la muerte de un expresidente se para las elecciones”, externó.

Defendió que los chats de los defendidos dicen que asisten a una marcha del Partido Libre y matan a “tres ñangaras” y huyen para que nadie se dé cuenta.

Deseó que se revise los expedientes donde está siendo señalado, y que nunca ordenó la captura de un rival político.

Alegó que cuando se nombre el nuevo Fiscal General se sabrá actuar su rol en el Ministerio Público y que no cometió una ilegalidad.

Interrogatorios

El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas empezó la ronda de interrogatorio expresó que no aplaudiría su actuar frente al Ministerio Público defendiendo que el juicio político no es un error.

Indicó que quien violenta la Constitución de la República no puede pretender defenderla y que el Congreso Nacional no legitimará irregularidades, sino que corregirlas.

Le preguntó a Zelaya por qué aceptó el cargo de manera interina de Fiscal General y que su elección fue por medio de la figura de la Comisión Permanente compuesto por nueve diputados.

Zelaya y Rivera Callejas tuvieron un pequeño intercambio de diferencias en el que el primero llamó “hipócrita” al segundo.

Recordó que Rivera Callejas lo ratificó cuando votó para que fuera Fiscal General, pero el congresista reaccionó que el nombramiento de Zelaya fue ilegal y violatorio de la Constitución.

Zelaya admitió que fue nombrado por una Comisión Permanente y que había que preguntarles a esas personas tenían esa atribución, insistiendo que es un tema político.

Consultado por la diputada María José Sosa si él autorizó la intervención de las instalaciones del CNE en julio de 2025, respondió que pidió el secuestro de documentos. “Lo hice sospechando que no hacerlo podría poner en precario las elecciones, nunca pararlas. No se presentó requerimiento fiscal al respecto”.

Presiones para intervenir bodegas de Infop

El ahora suspendido funcionario reiteró que nunca hubo requerimientos para funcionarios del órgano electoral, lo que sí hubo fueron investigaciones, señaló.

“Tuve presiones para que pudiera llegar al (bodegas del CNE) Infop con la ATIC y la DNLC, de hecho por eso cambié mi número”, manifestó y negó haber interferido en el desarrollo del proceso electoral. No identificó de dónde procedían las presiones.

El siguiente en interrogar fue el diputado liberal Alex Berrios, quien le preguntó sobre la investigación de los audios que involucra a una consejera del CNE, a lo que Zelaya contestó admitiendo que era una obligación entablar una investigación y que los expedientes están presentes en el MP y que hasta el momento sigue abierta porque no hay un resultado definitivo.

Confirmó que recibió los audios de parte del consejero Marlon Ochoa y que en ese momento no era obligación que tuviera cadena de custodia alegando que era una notitia criminis, y explicó que si le llega un hecho anónimo, no está en la obligación de embalarlo.

Añadió que un perito del Ministerio Público revisó los audios, pero que no fue juramentado, y posteriormente, pidió asistencia internacional a países amigos para autenticar los audios.

Seguidamente, Mario Pérez le preguntó sobre los audios entregados por el consejero Marlon Ochoa y que si le pareció pertinente cuestionarle como consiguió los audios.

El fiscal contestó que quien recibió los audios fue la Dirección General de Fiscales y que allí se establece como Ochoa obtuvo esos audios. Evitó dar mayores detalles.

De su parte, el diputado Eder Mejía le preguntó por las instalaciones del CNE donde aseguraron documentos que perjudicó el cronograma.

Zelaya respondió que ordenó secuestrar documentos de interés, pero que nunca intervino al CNE por sospechas que podría estar en precariedad el proceso electoral.

Se quejó que fue suspendido del cargo de forma abrupta y eso no le permitió llevar documentos a la comparecencia de este martes.

La diputada Luz Ernestina Mejía.

Mientras que la diputada Luz Ernestina Mejía cuestionó al fiscal por la mora en varios casos penales y enfocarse en presentar requerimientos a “personas inocentes”.

También criticó sobre el nombramiento y traslado de fiscales en otros lugares.

Zelaya respondió que la diputada está mal informada y que la Ley del Ministerio Público lo faculta a trasladar a cualquier fiscal en cualquier momento. Dijo que la vida de un fiscal es similar a un militar porque son trasladados cuando reciben una orden.

Incluso reveló que en abril se presentará requerimientos fiscales en el caso del asesinato del ambientalista Juan López.

Nota en desarrollo…