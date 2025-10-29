Comercio pausa ambiente navideño para ofrecer artículos para Día de Difuntos en Honduras

Tegucigalpa – El comercio hondureño brinda desde ya los artículos de la temporada con motivo del Día de Difuntos en Honduras.

En ese orden, desde el pasado fin de semana varios comercios que ofrecen productos de temporada iniciaron a vender flores, coronas y adornos para tumbas.

Lo anterior a causa del Día de Difuntos que se conmemora este 2 de noviembre, previamente el 1 se celebra a los santos inocentes, es decir a los menores que han muerto.

Las familias hondureñas suelen acudir a limpiar las tumbas y a dejar arreglos florales.

En ese sentido se prevé que desde este fin de semana se comiencen a abarrotar los diferentes cementerios del país.

Bajo la regla de oferta y demanda, el comercio hondureño hizo una pausa en la Navidad adelantada ya que desde el mes de septiembre inició a ofrecer artículos navideños, para ofrecer durante pocos días los artículos de mayor demanda como las coronas y arreglos florales.

Las autoridades municipales también se alistan para la llegada masiva de personas a los diferentes campos santos, por lo que desde este día iniciaron acciones de limpieza, informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central. (RO)