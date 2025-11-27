Comerciantes reportan escasez de mano de obra en inicio de temporada navideña

Tegucigalpa – Francia Rosales, comerciante de la quinta avenida de Comayagüela, reportó que existe escasez en mano de obra en el inicio de la temporada navideña.

Señaló que su comercio ofrece 10 plazas temporales, pero no hay mano de obra.

El salario es competitivo, pero aunque se han presentado personas interesadas, al confirmar el llamado, no se presentan, dijo.

Expuso que desconoce la causa por lo que existe escasez de mano de obra ya que otros años la demanda laboral supera la oferta.

Cabe señalar que el Congreso Nacional derogó en el 2022 la Ley de Empleo por Hora en un amplio debate parlamentario, la normativa estuvo vigente desde enero de 2014 en Honduras.

La ley permitía a los empresarios contratar por horas, sin otorgar los beneficios plenos del que goza un empleado permanente, por lo que los parlamentarios argumentaron que era lesiva para el sector obrero.

Pese a ello se ofertan trabajos temporales, por la temporada navideña, pero no existe interés en las personas, lamentó la comerciante. (RO)