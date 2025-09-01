Comerciantes protestan frente a la Central de Abastos en SPS denunciando aumento en costo de locales

San Pedro Sula– Un grupo de comerciantes protagonizó una protesta este lunes frente a la Central de Abastos en San Pedro Sula, Cortés, denunciando el aumento en el costo de los locales que ocupan en el mercado.

Los locatarios señalaron que los nuevos cobros representan un fuerte golpe a su economía, especialmente en un contexto de bajas ventas.

Aseguraron que, de mantenerse la medida, muchos pequeños negocios estarían en riesgo de cierre.

Los manifestantes pidieron abrir un proceso de diálogo con las autoridades, advirtiendo que continuarán con las movilizaciones si no obtienen una respuesta favorable a sus demandas.

Los protestantes incendiaron llantas para evitar el paso por la zona.

Agentes policiales ya se apersonaron a la zona para desalojar a los manifestantes y liberar el tráfico en el sector. IR