Comerciantes denuncian que ya no soportan los constantes cortes de energía en el litoral Atlántico

Tegucigalpa – Los comerciantes del litoral Atlántico manifestaron su creciente preocupación por los constantes cortes de energía eléctrica que afectan sus actividades económicas, luego de que este miércoles la región enfrentara una interrupción del servicio de nueve horas continúas debido a trabajos de mantenimiento.

Emprendedores de La Ceiba señalaron que las suspensiones del servicio se han vuelto recurrentes. Indicaron que, aunque la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informa que se trata de mantenimientos programados, los apagones ocurren varias veces por semana, con una duración que va desde dos o tres horas hasta jornadas completas, como la registrada este miércoles.

«Son cortes de mantenimiento, pero son constantes. A veces duran dos o tres horas y ocurren varias veces a la semana; otras veces son mucho más largos, como el de hoy, que prácticamente nos deja sin energía todo el día», expresó uno de los comerciantes afectados.

Otro microempresario, dedicado al sector tecnológico, explicó que los gastos para mantener operativos los negocios mediante plantas generadoras son cada vez más elevados.

«Los costos adicionales por el uso de generadores son muy altos. Hoy en día dependemos totalmente de la energía eléctrica para trabajar y estos apagones nos provocan pérdidas tanto a los grandes empresarios como a las mipymes. Necesitamos que la ENEE haga algo al respecto», manifestó.

Los comerciantes coinciden en que las deficiencias en generación, transmisión y distribución de energía continúan siendo uno de los principales problemas del país y que la situación se agrava en algunas regiones, como el litoral Atlántico.

Mientras tanto, continúa la expectativa por la aprobación de las reformas al subsector eléctrico, las cuales, según sus impulsores, marcarían un antes y un después para el sistema energético nacional.

Sin embargo, la iniciativa permanece estancada en el segundo debate en el Congreso Nacional debido a la falta de consenso entre las distintas bancadas. LB