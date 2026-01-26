Comerciantes del sur de Cortés piden a nuevo gobierno seguridad jurídica

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Santa Cruz de Yojoa, Alejandro Matuty abogó este lunes por seguridad jurídica para los inversionistas nacionales y extranjeros.

“Nos interesa que las nuevas autoridades puedan darnos seguridad jurídica a todas las inversiones nacionales y extranjeras del sector agroalimentario que existen en el cono sur de Cortés”, expresó.

Matuty detalló que en el sur de Cortés se produce tilapia, cerdos y pollos, entre otros.

El dirigente de los empresarios recordó que los comerciantes del Lago de Yojoa han sufrido ataques a sus inversiones por las medidas del gobierno que está por salir.

En tal sentido, manifestó: “esperamos que estas nuevas autoridades vengan con la mentalidad de desarrollo social sostenible en la cual podamos limitar los impactos de la producción y de las inversiones, pero generando desarrollo y empleo a las comunidades”, enfatizó.

La zona del Lago de Yojoa registró invasiones de cultivos de cacao, piña y rambután, de acuerdo a lo denunciado por el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Olvin Mondragón. VC