Comerciantes alertan de escasez de carne de cerdo por engorde para Navidad

Tegucigalpa – Eva Martínez, comerciante de la feria de Villa Nueva en la capital hondureña, alertó hoy de escasez de carne de cerdo a causa de que los porcicultores iniciaron con el engorde del animal para Navidad.

Explicó que los porcicultores iniciaron a engordar los animales para matarlos en la temporada navideña.

En ese sentido, ya inició a escasear la carne de cerdo, por lo que la misma aumentó de precio esta semana, dijo.

Hasta la semana anterior se cotizaba a 65 lempiras una libra de carne de cerdos, hoy tiene un costo de 68 lempiras, refirió.

Al respecto, vaticinó que este productor aumentará de precio en las siguientes semanas ya que ya empezó a escasear.

Los productores requieren de varios meses para el engorde del animal y ya iniciaron el ciclo para la Navidad, dijo.

Argumentó que este proceso provoca escasez de carne de cerdo en los meses previos a esta temporada.

Enfatizó que el precio aumentará en las siguientes semanas a causa de que es poco el producto en existencia. PD