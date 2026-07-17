Combustibles vuelven a subir a partir del 20 de julio y presionan el bolsillo de los hondureños

Tegucigalpa – Un nuevo ajuste al alza en los precios de los combustibles entrará en vigor a partir del lunes 20 de julio de 2026, según la estructura oficial divulgada este viernes por la Secretaría de Energía.

Los incrementos impactan principalmente a las gasolinas, el diésel y el kerosene, mientras que el GLP doméstico se mantiene sin variación y el GLP vehicular registra una leve rebaja.

En Tegucigalpa, la gasolina súper aumentará 69 centavos, situándose en L131.84 por galón, mientras que la regular sube 33 centavos hasta L122.03.

El kerosene experimenta uno de los mayores incrementos con L1.29 adicionales, alcanzando L103.66, y el diésel sube L1.06 para fijarse en L120.59.

Por su parte, el GLP doméstico se mantiene en L249.62, beneficiado por un subsidio gubernamental, mientras que el GLP vehicular baja 35 centavos, quedando en L47.61.

También subidas en el norte

En San Pedro Sula, la tendencia es similar, con aumentos incluso más pronunciados en algunos derivados. La gasolina súper sube 78 centavos hasta L128.66, la regular incrementa 38 centavos y se ubica en L118.81, mientras que el kerosene aumenta L1.37 hasta L100.46.

El diésel también refleja un alza de L1.11, llegando a L117.34. El GLP doméstico permanece congelado en L228.47, bajo el esquema de apoyo económico temporal, y el GLP vehicular disminuye 35 centavos, fijándose en L44.08.

Este nuevo ajuste ocurre en un contexto de volatilidad internacional en los precios del petróleo, lo que continúa trasladándose al mercado interno.

Aunque el subsidio al gas doméstico amortigua parcialmente el impacto en los hogares, el encarecimiento de los combustibles líquidos anticipa presiones adicionales en el costo del transporte y de los productos básicos, golpeando directamente la economía familiar. JS