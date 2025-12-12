spot_img
Economía

Combustibles registrarán una rebaja de más de un lempira a partir del lunes

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– Desde el lunes 15 al domingo 21 de diciembre de 2025, los precios de los combustibles registrarán una rebaja de más de un lempira, informó hoy la Secretaría de Energía.

La gasolina súper registrará una rebaja de 1.25 lempiras, su nuevo precio será de 102.18 lempiras a contar del lunes.

Mientras que la gasolina regular bajará 1.52 lempiras por lo que su valor será de 93.61 lempiras el galón.

En el caso del queroseno, su nuevo valor será de 78.07 lempiras tras reportar una rebaja de 1.37 lempiras.

En cuanto al diésel, este tendrá una rebaja de 1.38 lempiras y su precio será de 89.84 lempiras el galón.

Mientras el GLP doméstico, se mantiene congelado en 238.13 lempiras debido al congelamiento anual.

Asimismo, el GLP vehicular experimentará un alza de 0.34 centavos, su nuevo precio será 45.09 lempiras. IR

