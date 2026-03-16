Combaten incendio en zacatera a inmediaciones del Inprema en la capital

Tegucigalpa – Un incendio en una zacatera en las instalaciones del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), provoca movilización de equipos de la alcaldía capitalina y una unidad bomberil.

Los equipos trabajan en sofocar el siniestro para evitar que las llamas lleguen a casas vecinas.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos confirmaron a Proceso Digital que recibieron una llamada ante el incendio, mismo que está siendo combatido por miembros de la Alcaldía capitalina y de ocupar ayuda de otras instituciones ellos avisaran.

El incendio se puede observar desde varios puntos de la capital. IR