Comayagua registra siete casos de dengue en la primera semana del 2026

Tegucigalpa – El epidemiólogo Edwin Guevara confirmó hoy que en la región de Salud de Comayagua se registran siete casos de dengue en la primera semana del 2026.
– Honduras cerró el 2025 con al menos siete decesos a causa del dengue.
Lo anterior es un aumento considerable, pero mantiene a la región en zona segura en el manejo de este virus, dijo.
El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Hay cuatro serotipos de virus del dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4).
El dengue es una crisis de salud pública en Honduras y en toda la región de las Américas.
El dengue provoca síntomas parecidos a los de una gripe, como fiebre, dolores musculares y de cabeza, escalofríos, náuseas y vómitos.
El dengue es una enfermedad prevenible, por lo que, Proceso Digital reproduce las principales recomendaciones para evitar se propaguen los criaderos de zancudos responsables de transmitir la enfermedad:
Eliminar correctamente los desechos sólidos y líquidos.
Evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos.
Aplicar los tratamientos adecuados a los recipientes donde se almacena agua.
Cubrir, vaciar y limpiar periódicamente los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico.
Limpiar las canaletas, bebederos de animales o lugares donde se almacena agua para otros usos.
Mantener el césped corto.
Cambiar regularmente el agua de floreros.
Usar repelentes para las picaduras de mosquitos.
Vacunarse contra el dengue. (RO)