Comayagua registra siete casos de dengue en la primera semana del 2026

Tegucigalpa – El epidemiólogo Edwin Guevara confirmó hoy que en la región de Salud de Comayagua se registran siete casos de dengue en la primera semana del 2026.

– Honduras cerró el 2025 con al menos siete decesos a causa del dengue.

Lo anterior es un aumento considerable, pero mantiene a la región en zona segura en el manejo de este virus, dijo.

El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Hay cuatro serotipos de virus del dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4).

El dengue es una crisis de salud pública en Honduras y en toda la región de las Américas.

El dengue provoca síntomas parecidos a los de una gripe, como fiebre, dolores musculares y de cabeza, escalofríos, náuseas y vómitos.

El dengue es una enfermedad prevenible, por lo que, Proceso Digital reproduce las principales recomendaciones para evitar se propaguen los criaderos de zancudos responsables de transmitir la enfermedad: