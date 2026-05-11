COLPROSUMAH señala que medidas por ola de calor son necesarias pero insuficientes en centros educativos

Tegucigalpa– La presidenta del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH), Grace Rodríguez, expresó que las disposiciones adoptadas por la Secretaría de Educación ante las altas temperaturas son oportunas, aunque advirtió que muchas escuelas tendrían problemas para adoptarlas.

Rodríguez explicó que muchos centros educativos no cuentan con sistemas de ventilación apropiados, y que su mayoría la infraestructura se encuentra deteriorada, lo que agrava el impacto de las altas temperaturas en el proceso de enseñanza.

De la misma forma, indicó que la instrucción de recurrir a clases virtuales durante parte de la semana representa tiene efectividad limitada debido a la falta de conectividad de muchos sectores del país.

Rodríguez subrayó que muchos estudiantes no tienen acceso a internet ni a dispositivos tecnológicos, lo que obliga a los docentes a asumir esfuerzos adicionales.

La dirigente magisterial recordó que el gremio ha presentado propuestas de políticas públicas alternativas ante la Secretaría de Educación y el Gobierno, en las que se incluyen diagnósticos sobre las condiciones de los centros escolares y posibles soluciones al calor extremo como la instalación masiva de ventiladores. AD