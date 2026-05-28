Colón se ha convertido en bodega de drogas y armas, según excomisionado Leandro Osorio

Tegucigalpa – El conflictivo departamento de Colón se ha convertido en una “bodega de armas,drogas y refugio de delincuentes” con órdenes de captura, denunció este jueves el excomisionado de policía Leandro Osorio.

El exjerarca policial lamentó el abandono del Estado a dicho departamento, que a su juicio se ha convertido en un anomia.

La anomia es definida por el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española como la “ausencia de ley”, mientras en sociología es la carencia o ausencia de normas sociales.

Colón tiene décadas de problemas sociales por el control de la tierra productiva, las operaciones de poderosos cárteles de la droga e influyentes políticos asociados al narcotráfico y otras operaciones criminales.

La semana pasada fue conocida la masacre de 20 personas en la aldea los Rigores del municipio de Trujillo, por parte de un grupo armado que incursionó en territorio de un grupo campesino que controlaban fincas palmeras.

El gobierno decretó una intervención policial, militar y el Ministerio Público reforzó su presencia para investigar el hecho y dar con los responsables, así como evitar nuevas acciones criminales.

Osorio, que intervino en el programa Frente a Frente de Televicentro que dirige Renato Álvarez, pidió mayor presencia del Estado en dicho departamento. (PD).