Colón, Santa Bárbara y Olancho le dieron la espalda a Libre tras ser su fortaleza

Tegucigalpa– En las últimas tres elecciones, el partido Libertad y Refundación (Libre), tenía como fortalezas tres departamentos (Colón, Santa Bárbara y Olancho), hoy estos fueron ganados a nivel presidencial por Salvador Nasralla candidato Liberal y Nasry Asfura del Nacional.

Libre era el fuerte de estos tres departamentos que hoy le dieron la espalda a la candidata presidencial Rixi Moncada.

En ninguno de los tres departamentos ganó la candidata presidencial.

El departamento de Colón favoreció al candidato del Partido Liberal Salvador Nasralla con 34 mil 251 votos, seguido del candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura con 29 mil 583 votos y la candidata oficialista alcanzó la tercera posición con 19 mil 770 votos.

Resultados parciales en el departamento de Colón.

(Leer): Libre concentra la mayoría de votantes en Olancho, Colón y Santa Bárbara

Según datos del Consejo Nacional Electoral muestra que con el 82.89% de las actas, Nasralla se lleva la victoria en ese departamento.

Mientras que en el departamento de Santa Bárbara lo arrebata Nasry Asfura con 66 mil 513 votos, en el segundo lugar se posiciona Rixi Moncada con 56 mil 660 votos y Salvador Nasralla con 45 mil 503 votos.

Los datos del CNE muestran un 89.32% de las actas escrutadas que le dan el triunfo a Nasry Asfura.

Resultados parciales en Santa Bárbara.

Asimismo, en el departamento de Olancho, Nasry Asfura fue el favorecido de la población con 85 mil 369 votos, Rixi Moncada con 53 mil 096 votos y Salvador Nasralla con 46 mil 585 votos.

El dato del CNE muestra un 91.37% de las actas escrutadas que le dan el triunfo al candidato nacionalista.

Resultados particales en Olancho.

La derrota la achacan al narcovideo y al familión

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, admitió su derrota en las elecciones generales tras sus aspiraciones de reelegirse en un curul en el Congreso Nacional.

Alegó que la causa de su derrota es que descuidó la base en el departamento de Cortés, especialmente los de la ciudad de San Pedro Sula.

Asimismo, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona afirmó que Libre debe tener una recomposición donde no puso en duda los liderazgos generales de Manuel Zelaya y Rixi Moncada, sino en los líderes locales y en la descentralización de las comunicaciones.

A criterio de Cardona, se hizo muy mal trabajo a nivel departamental, pues aunque se están logrando varias alcaldías y un número importante de diputaciones, esto no se refleja a nivel presidencial.

“Da la impresión de que cada quien haló agua para su molino y no para la candidata presidencial, siendo está una instrucción y el objetivo de todo partido, ganar la Presidencia de la República”, afirmó tras sugerir una falta de una estrategia comunicacional clara debido a la descentralización de las comunicaciones con una Secretaría de Planificación Estratégica, una Dirección de Comunicaciones, la Secretaría de Prensa y por otro lado el periódico Poder Popular, además de Canal 8, “no había una coordinación de actores”.

Mientras que los seguidores de Libre responsabilizan de la derrota al narcovideo que involucra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro y al coordinador del instituto político.

Son justo esos tres departamentos, los lugares citados en el narcovideo que, al trascender públicamente en septiembre de 2024, tras una revelación periodística de InSight Crime, agitó el ambiente político nacional.

La video cinta permitía observar, una conversación entre el entonces diputado y secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, con capos de la droga con quienes acuerda millonarios fondos destinados a la campaña política de Libre de 2013, la primera participación de este instituto político.

Según sostuvo Carlos Zelaya en la conversación, el dinero pactado 13 millones de lempiras, serían distribuidos en un 50 % entre los departamentos de Santa Bárbara, Colón y Olancho, mientras la otra mitad del fondo sería para el comandante, literalmente dicho al referirse a su hermano el expresidente y esposo de Xiomara Castro, Manuel “Mel” Zelaya.

El Partido Libertad y Refundación es un partido político de izquierda de Honduras, surgió en 2011, como plataforma electoral del Frente Nacional de Resistencia Popular, una coalición de organizaciones de izquierda que se opuso al golpe de Estado de 2009, pero que hoy los mismos seguidores señalan que fue secuestrado por la familia Castro-Zelaya. IR