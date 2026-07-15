Colón: Asesinan a menor mientras dormía; “fallé” dijo el sospechoso tras ser capturado

Tegucigalpa – Un niño de 11 años fue asesinado mientras dormía en una hamaca en Balfate, Colón, norte de Honduras.

El niño fue identificado como José Ramón Gutiérrez, residente de la comunidad de Colorado, Balfate, Colón.

Un desconocido llegó hasta la casa de habitación y con arma blanca atacó al menor quien dormía en una hamaca, según relatos de testigos.

Las autoridades informaron sobre la captura del presunto responsable, quien fue trasladado a la posta policial de Tocoa para continuar con el proceso legal correspondiente.

«Fallé ayúdenme, necesito que me cambien», dijo el sospechoso tras ser capturado por la Policía y puesto a las órdenes de la justicia. (RO)