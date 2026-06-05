Colegio Médico y autoridades de Salud instalan mesa de diálogo para abordar crisis del sistema sanitario

Tegucigalpa- Una comisión del Colegio Médico de Honduras (CMH), participó este viernes en una mesa de diálogo convocada por el gobierno del presidente Nasry Asfura, con el objetivo de buscar soluciones a las demandas que mantiene el gremio médico y contribuir a la normalización de los servicios de salud en el país.

La reunión fue instalada por el viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence, en medio de las acciones de protesta que médicos desarrollan en distintas regiones del territorio nacional para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.

A su llegada al encuentro, los representantes del Colegio Médico manifestaron su disposición de mantener abiertas las vías de comunicación con las autoridades y expresaron su voluntad de alcanzar acuerdos que permitan superar la crisis que enfrenta el sector sanitario.

Señalaron que el principal objetivo de la mesa de diálogo es lograr compromisos concretos que beneficien tanto al personal médico como a los miles de pacientes que dependen de la atención en hospitales y centros de salud públicos.

Entre las principales exigencias planteadas durante la reunión figura el pago de salarios atrasados a cientos de profesionales de la salud. Según denunciaron los representantes del CMH, existen médicos que acumulan entre dos y cinco meses sin recibir sus remuneraciones.

Los galenos consideran que esta situación se ha vuelto insostenible, ya que afecta directamente la estabilidad económica de los trabajadores y de sus familias.

Asimismo, otro de los puntos expuestos ante las autoridades fue el cese de los despidos laborales que, de acuerdo con el gremio, se han registrado en diferentes dependencias del sistema sanitario nacional.

Los dirigentes sostuvieron que es necesario garantizar la estabilidad laboral del personal médico y respetar los derechos adquiridos de los trabajadores de la salud para fortalecer la atención a la población.

Cabe resaltar que a la reunión no asistió el presidente del CMH, Samuel Santos, pese a que él es la cabeza de la dirigencia del gremio, ni otros médicos miembros de la Junta Directiva. IR