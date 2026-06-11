Colegio Médico oficializa suspensión de asambleas informativas

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH), oficializó la tarde de este jueves la suspensión de asambleas informativas que mantuvieron por más de 10 días en reclamo al pago de salarios atrasados.

A través de un comunicado el CMH informó a todos sus agremiados que las asambleas informativas extraordinarias quedan suspendidas a nivel nacional.

En ese orden, se instruyó el retorno de los servicios como consulta externa en todos los centros asistenciales públicos del país.

Los médicos lograron acuerdos en las últimas horas con el Gobierno de Honduras, lo que permitió el retorno de todos los servicios médicos.

Tras una jornada de diálogo celebrada en el Salón Froylán Turcios de Casa Presidencial, directivos del CMH y representantes del Gobierno del presidente Nasry Asfura, encabezados por el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, alcanzaron el miércoles una serie de acuerdos que, según las partes, apuntan a garantizar pagos pendientes y consolidar condiciones laborales para el personal médico del sistema sanitario del país.

Entre los compromisos alcanzados figura la implementación de una base salarial uniforme correspondiente a 36 mil lempiras para médicos generales y 44 mil para especialistas, la que se aplicará en todas las dependencias del Estado que contratan personal médico, a partir de junio.

Asimismo, se acordó revisar los despidos efectuados en el Sistema de Emergencias 911, con la participación del secretario privado, Luis Castro, la mesa técnica y autoridades de la institución.

Además se ordenó el reintegro de 48 médicos despedidos de la Secretaría de Salud (Sesal). (RO)