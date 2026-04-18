Colegio Médico insiste en más de 400 despidos y lamenta falta de diálogo con el Ejecutivo

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, denunció este sábado la falta de comunicación directa con el titular del Poder Ejecutivo y ministro de Salud, en medio de una creciente crisis en el sistema sanitario marcada por despidos de personal médico y retrasos en pagos salariales.

– La toma de la CA-5 esta semana fue para llamar la atención del presidente, pero nada de eso ha pasado, lamentó Santos.

Según el galeno, pese a múltiples solicitudes formales enviadas al gobierno, no han recibido respuesta para sostener un diálogo que permita abordar la problemática. “No estamos negados a negociar, pero es fundamental que el presidente escuche a sus gobernados”, expresó, al recordar que durante la campaña electoral el mandatario visitó comunidades, incluyendo el gremio médico, en busca de apoyo.

El doctor Santos cuestionó lo que calificó como una contradicción en la actitud del gobernante: “Él llegada a las casa particulares, llegaba a los municipios, andaba buscando a las personas y le abrían las puertas y lo escuchaban, sin embargo ahora cuando ese pueblo –votó o no haya votado por él- se convirtió en el presidente de los 10 millones de hondureños, cuando lo van a visitar y le piden hablar, él se niega a hablar”, señaló.

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Más de 400 médicos despedidos

El Colegio Médico reporta al menos 422 médicos despedidos a nivel nacional, aunque la cifra podría aumentar tras la revisión de listados en distintos centros hospitalarios. Santos detalló que entre los afectados hay 48 médicos especialistas en áreas críticas como oncología, cirugía, neonatología y hematología.

No obstante, indicó que tras gestiones realizadas por el gremio se logró la restitución de al menos 51 plazas, lo que, a su juicio, evidencia inconsistencias en el discurso oficial sobre la inexistencia de despidos.

Citó que el próximo martes se revisará una lista de 200 médicos que también están despedidos. “En un país donde se necesitan al menos 23 mil médicos y sólo hay cinco mil trabajando, despedir personal solo agrava la crisis y deteriora la atención en salud”, advirtió.

Retrasos salariales y precariedad laboral

El problema no se limita a los despidos. El representante gremial denunció atrasos en el pago de salarios a cientos de profesionales bajo distintas modalidades de contratación. Según explicó, más de 600 médicos no han firmado contratos en lo que va del año, mientras otros han laborado hasta seis meses sin recibir pago.

Asimismo, señaló que al menos 466 galenos bajo en la modalidad de interinato que también corrió la misma suerte de despidos.

Medidas de presión podrían intensificarse

Ante la falta de respuestas, el Colegio Médico no descarta endurecer las medidas de presión en los próximos días. Santos explicó que las recientes acciones, como protestas y plantones, buscan llamar la atención del Ejecutivo.

“Ya que nuestras solicitudes por escrito no han sido atendidas, recurrimos a manifestaciones para que el presidente nos escuche”, afirmó.

El dirigente recordó que el propio mandatario, durante la campaña, se comprometió a reunirse con el gremio para resolver los problemas del sistema de salud, compromiso que, según dijo, aún no se ha cumplido.

Finalmente –dijo- que el Colegio Médico reitera su disposición al diálogo técnico con las autoridades, con el objetivo de encontrar soluciones a la crisis sanitaria. “Tenemos argumentos y propuestas. En una mesa técnica podemos demostrar lo que está ocurriendo y buscar salidas en beneficio del país”, concluyó Santos. JS