Colegio Médico insiste en la privatización de la salud al fortalecer la medicina privada en detrimento de la pública

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, lanzó fuertes críticas contra el rumbo del sistema sanitario nacional, al advertir una “profundización de la privatización” de la salud y cuestionar directamente la gestión del mandatario Nasry Asfura.

– Nos encaminamos a la profundización de la privatización de salud, advirtió Santos.

– “Hay que decirlo, el presidente en estos momentos no tiene un plan de salud”, aseveró.

Durante una entrevista con la radio HRN este sábado, Santos sostuvo que la crisis del sector salud es el resultado de décadas de mala gestión, corrupción y falta de visión de la clase política. “La baja inversión social, especialmente en salud y educación, ha sido una constante histórica. Se ha gobernado con demagogia y sin planificación, lo que mantiene a la población en condiciones de vulnerabilidad”, afirmó.

El dirigente gremial explicó que Honduras enfrenta un déficit crítico de personal médico, al señalar que el país apenas cuenta con 0.7 médicos por cada mil habitantes, cuando lo recomendable es al menos 2.3. “Necesitamos alrededor de 23 mil médicos, pero solo hay unos 5 mil en servicio, lo que deja una brecha de 18 mil profesionales”, detalló.

Presupuesto insuficiente

Santos también cuestionó el pobre aumento de aproximadamente 2 mil millones de lempiras al presupuesto de salud para 2026, asegurando que es insuficiente frente a las necesidades reales del sistema. Según el Colegio Médico, el país debería destinar al menos el 6 % del Producto Interno Bruto al sector, lo que equivaldría a entre 56 mil y 58 mil millones de lempiras.

“Existe un desfase presupuestario superior a los 20 mil millones de lempiras que se ha mantenido durante décadas. Cada año se incrementa una cantidad mínima que no resuelve el problema estructural”, señaló.

El presidente Nasry Asfura.

Gestión de Asfura como cabeza de salud

En sus declaraciones, Santos fue enfático al acusar al gobierno de Nasry Asfura de impulsar un modelo orientado a favorecer al sector privado en detrimento del sistema público.

“Se ha declarado una emergencia sanitaria, pero en la práctica lo que vemos es una transferencia de recursos hacia hospitales privados mediante cirugías y servicios tercerizados. Esto representa una oportunidad de negocio, no una solución integral para el sistema público”, sostuvo.

El médico aseguró que mientras se fortalecen servicios privados, la red hospitalaria estatal permanece abandonada, con centros de salud deteriorados, falta de insumos y escasa inversión en infraestructura.

Aseveró que el presidente Asfura ha sido un buen empresario, muy listo para hacer negocios y dinero en el sector privado.

“Lo que se ha hecho con esta ley es una privatización. Lo que existe ahora es una oportunidad de negocio para el sector privado, donde se revitalizan los hospitales privados, pero se abandonan los públicos”, ratificó.

Falta de planificación y rendición de cuentas

Santos también denunció la inexistencia de un plan nacional de salud claro y criticó la falta de transparencia en la ejecución de proyectos. “No hay rendición de cuentas ni claridad sobre cómo se están utilizando los recursos, ni sobre la selección de pacientes en programas quirúrgicos”, afirmó.

Además, cuestionó la paralización de la construcción de proyectos hospitalarios en distintas regiones del país, advirtiendo que no se debe utilizar la investigación de irregularidades como excusa para detener obras necesarias. “Si hubo corrupción, que se castigue, pero no se puede castigar al pueblo suspendiendo la construcción de hospitales”, expresó.

“El presidente no tiene un plan de salud”

En uno de los señalamientos más contundentes, el presidente del Colegio Médico comparó la situación actual con el cuento del “rey desnudo”. “Hay que decirlo: el presidente no tiene un plan de salud. Se está fortaleciendo la medicina privada mientras se abandona la pública”, insistió.

Apuntó que la mora quirúrgica es de 5 mil 400 pacientes y no 20 mil como asegura el gobierno. Se ha indicado que cada cirugía costará en promedio entre 60 y 90 mil lempiras, lo que sin duda fortalecerá al sector privado, y no así a los nosocomios del sistema público.

Santos hizo un llamado a priorizar el fortalecimiento del sistema sanitario estatal mediante la contratación de personal, inversión en infraestructura y atención primaria. “La salud no puede verse como un negocio, sino como un pilar del desarrollo humano”, concluyó. JS