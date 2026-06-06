Colegio Médico insiste en exigencia de diálogo con el presidente Asfura

Tegucigalpa – La portavoz del Colegio Médico de Honduras, Isis Rivas, reiteró que la junta directiva solicita un diálogo directo con el presidente de la República, Nasry Asfura, quien además funge como titular de la Secretaría de Salud.

Por este motivo, confirmó que continúan las asambleas informativas a nivel nacional, aunque aclaró que los servicios de emergencia y áreas críticas de atención hospitalaria se mantienen activos.

Rivas detalló que los pacientes oncológicos, hospitalizados y casos de urgencia son atendidos con normalidad, así como la entrega de recetas y la vigilancia epidemiológica de enfermedades en alerta como el sarampión.

“Las emergencias sí se están atendiendo, las cirugías de emergencia también, y no se ha descuidado la salud de los pacientes”, aseguró.

Avances en mesa técnica, pero sin acuerdo final

La vocera explicó que durante la última reunión con la Secretaría de Salud se presentaron algunos avances dentro de la mesa técnica, incluyendo el nombramiento de aproximadamente 88 médicos generales que serían incorporados la próxima semana.

Sin embargo, señaló que persiste el problema del pago atrasado a médicos en condición de interinato, afectando a más de 360 profesionales a quienes se les adeudan salarios de hasta cinco meses.

“Se solicita establecer una mesa técnica junto a las autoridades de las distintas instituciones donde hay médicos afectados”, expresó.

La portavoz aclaró que la continuidad o escalamiento de las medidas de presión dependerá de las decisiones tomadas por la asamblea general del gremio, que se mantiene en sesión permanente con delegados departamentales.

Por ahora, el Colegio Médico no ha anunciado nuevas acciones, mientras espera avances concretos en las negociaciones con las autoridades del Ejecutivo. AD