Colegio Médico exige respuestas urgentes para el pago pendiente a 700 galenos

Tegucigalpa – La muerte de la joven doctora Jenniffer Soto Chicas (36) en Comayagua, en medio de atrasos salariales que ya superan los cinco meses, generan malestar e indignación en el gremio médico hondureño.

– Si el próximo viernes no hay respuestas del gobierno, habrá acciones por parte del gremio médico, advirtió Santos.

– Denunció que en las últimas dos semanas no se ha convocado a reuniones, lo que evidencia falta de voluntad para atender la problemática por parte del gobierno.

El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, denunció que más de 700 galenos a nivel nacional continúan sin recibir su salario de enero a la fecha, mientras las autoridades no han cumplido los compromisos adquiridos para solventar la crisis.

Cuestionó que la mesa técnica que se conformó para revisar la documentación de los galenos despedidos no hizo la convocatoria la semana pasada y tampoco en la presente.

Santos calificó como “lamentable” el fallecimiento de la doctora Soto, de 36 años, quien -según dijo- murió ejerciendo su labor, en medio de una situación económica crítica producto de la falta de pago. “No estamos diciendo que la muerte sea responsabilidad directa del atraso salarial, pero sí hay un drama humano detrás: trabajaba turnos de 24 horas, incluso en el sector privado, para sostener a sus dos hijos”, expresó.

El dirigente gremial aseguró que, pese a que el Gobierno había prometido regularizar los pagos y resolver la situación mediante una mesa técnica, no ha habido avances concretos.

“Firmamos de buena fe un acuerdo con la Secretaría de Salud, pero ha quedado como papel mojado. No se ha pagado a quienes se les debe, no se ha avanzado en los nombramientos y seguimos exactamente igual”, cuestionó.

Paralizadas las mesas técnicas

Además, advirtió que el plazo de 20 días otorgado por el CMH al Gobierno para resolver la crisis está por vencerse. De no haber respuestas, el gremio no descarta retomar medidas de presión a partir del próximo viernes.

Santos también denunció que existe preocupación por posibles despidos de médicos en los próximos meses, pese a que aún se les adeudan salarios.

El presidente del CMH rechazó además señalamientos de que el gremio esté politizando la situación. “Tenemos derecho a exigirle al Estado de Honduras para que respondan por los salarios que deben, que ningún médico más tenga que seguir sufriendo humillaciones de este tipo para seguir exigiendo su salario que es al que tiene derecho constitucionalmente”, sostuvo.

Igualmente, criticó que algunos despidos estarían motivados por razones políticas, lo que calificó como inaceptable en el sistema de salud. “El médico no le pregunta a un paciente por su partido político. Honduras necesita más médicos, no despidos. Se requieren al menos 18 mil médicos y sólo hay cinco mil”, impugnó.

El Colegio Médico reiteró que sostendrá reuniones con autoridades, incluyendo representantes del sistema de emergencias 911, donde también se reportan atrasos salariales y posibles cesantías. JS