Colegio Médico exige que Sesal presente un informe sobre recursos destinados a emergencia sanitaria

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH), exigió este jueves a la Secretaría de Salud que presente un informe público y detallado sobre la ejecución de los recursos destinados a la emergencia sanitaria.

A través de un pronunciamiento divulgado en redes sociales se solicita que la Sesal detalle todos los contratos, convenios, fideicomisos y demás mecanismos utilizados para la ejecución de dichos recursos.

También pidió que esclarezca los criterios técnicos, administrativos y clínicos empleados para la selección de los pacientes beneficiados.

Igualmente, exigió que las autoridades revelen el número de pacientes atendidos durante la emergencia y en qué hospital fueron atendidos, la metodología utilizada para la conformación de las listas de espera, indicadores de resultados clínicos, tiempos de espera, procedimientos efectuados y utilización de la capacidad instalada.

El ente gremial demandó que los informes sean remitidos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Congreso Nacional y demás órganos competentes de control y fiscalización.

Indicó que la emergencia sanitaria y la de la mora quirúrgica exigen un nivel superior de transparencia, rendición de cuentas y control social.

El CMH consideró indispensable que los informes sean publicados periódicamente y permanezcan disponibles para consulta pública.

Enfatizó que esta solicitud constituye un legítimo ejercicio de vigilancia institucional para garantizar que los recursos sean administrados con eficiencia, transparencia, equidad y apego a la ley. AG