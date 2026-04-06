Colegio Médico emplaza con 48 horas para reunión urgente con Salud y presidente Asfura

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos dijo este lunes que continúan los problemas por falta de pagos a miles de galenos en el sistema público, por lo que emplazan al gobierno para una reunión en las próximas 48 horas.

– Exigen soluciones permanentes y definitivas ante las graves violaciones a los derechos de los médicos empleados con la Secretaría de Salud.

Declaró que recibieron quejas de muchos colegas, especialmente los que laboran en el Mario Catarino Rivas, que no pudieron marcar porque sus superiores arguyen que no tienen ninguna relación laboral con la Secretaría de Salud.

Mencionó que el pasado 1 de abril firmó un acuerdo con las autoridades sanitarias y éstas se comprometían a respetar a los galenos, pero todo indica que quienes mandan son los diputados que ponen a los jefes de personal y los directores de hospitales.

“Quienes nos están llevando a esta confrontación con la Secretaría de Salud con los actores políticos que no deberían ser parte de la gobernabilidad en el sistema público. Aquí hay un pugilato entre partes políticas, dos o tres diputados que buscan ser ministros de Salud que se verán beneficiados si destituyen a los viceministros y generar caos en esta cartera ministerial”, manifestó.

Santos reprochó que con los políticos nunca se puede llegar a acuerdos porque hoy dicen una cosa y mañana otra. “El Colegio Médico no está generando caos, es la Secretaría de Salud, el gobierno y la parte política que está generando la confrontación”, aseveró.

Especificó que se trata de miles de médicos que laboran bajo la modalidad de interinato y contrato. La semana pasada llegaros a un acuerdo que eran 422 personas que estaban despedidas y se firmó en el acuerdo que eso no procedía, indicó.

Criticó que existan diputados con “mente pequeña” que digan que ellos tienen médicos nacionalistas como si los galenos tuvieran partidos.

El titular del CMH puntualizó que solicitan la reunión con las autoridades de Salud y el presidente Nasry Asfura para buscar soluciones a la problemática que los aqueja. JS