Colegio Médico denuncia que persiste incumplimiento de los derechos de los galenos

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció este martes que persiste el incumplimiento de la Secretaría de Salud y las instituciones descentralizadas, desconcentradas y autónomas por los derechos de los galenos.

A través de un pronunciamiento, señaló que hay atraso en el pago de salarios, no aplicación efectiva de la base salarial digna y equitativa, incumplimiento del decreto legislativo 47-2020, sin reconocimiento del bono de vacaciones, no se otorga descanso especial profiláctico y que no hay condiciones laborales dignas en los centros asistenciales.

Lamentó que no se cumplan los acuerdos suscritos en las instancias gubernamentales lo que evidencia la falta de voluntad institucional.

Exhortó al Poder Ejecutivo que cese de manera inmediata la mora salarial, proceda al reajuste de la base salarial en consonancia con la Ley del Estatuto Médico Empleado, nombre de manera permanente a los médicos empleados pendientes del decreto 47-2020 y los que poseen antigüedad laboral de más de 200 días.

También exigió el aumento del presupuesto para la Secretaría de Salud equivalente al 12% del Presupuesto General. AG